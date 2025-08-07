Treno travolge un furgone a un passaggio a livello: conducente miracolosamente illeso. E' accaduto in Polonia IL VIDEO

Momenti di grande tensione a Wola Filipowska, in Polonia, dove un treno ha travolto un furgone fermo su un passaggio a livello, con l'autista ancora a bordo. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, diffuse dalla polizia della regione della Malopolska, mostrano il veicolo mentre tenta di attraversare i binari proprio mentre le sbarre iniziano ad abbassarsi.

Il conducente, accortosi troppo tardi del pericolo, ha cercato disperatamente di manovrare per liberarsi, ma è rimasto intrappolato tra le barriere. L’impatto con il treno è stato inevitabile, ma fortunatamente l’autista è uscito illeso dallo schianto.

Anche tra i passeggeri del treno non si registrano feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali.