E' morto a 97 anni Jim Lovell, il comandante dell'Apollo 13

James Lovell, il comandante dell’Apollo 13 che ha contribuito a trasformare una missione lunare fallita in un trionfo dell’ingegneria del «si può fare» al volo, è morto ieri a Lake Forest, Illinois, all’età di 97 anni. Lo rende noto Associated Press, riportando la dichiarazione della Nasa, la quale ha sottolineato che «il carattere e il coraggio incrollabile di Jim hanno aiutato la nostra nazione a raggiungere la Luna e hanno trasformato una potenziale tragedia in un successo da cui abbiamo imparato moltissimo». «Piangiamo la sua scomparsa anche se celebriamo i suoi successi», ha aggiunto l’agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d’America. Lovell ha volato quattro volte - Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 e Apollo 13 - con i due voli Apollo che hanno affascinato la gente sulla Terra. Nel 1968, l’equipaggio dell’Apollo 8 composto da Lovell, Frank Borman e William Anders fu il primo a lasciare l’orbita terrestre e il primo a volare verso la luna. Non riuscirono ad atterrare, ma misero gli Stati Uniti davanti ai sovietici nella corsa allo spazio.