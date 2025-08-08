Gaza, l'ex stella del calcio palestinese Al-Obeid giustiziato durante una distribuzione di aiuti

La Federcalcio palestinese ha annunciato la morte dell’ex stella del calcio palestinese Suleiman Al-Obeid, avvenuta mercoledì a seguito di colpi d’arma da fuoco israeliani durante una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza meridionale. Il giocatore, originario di Gaza City, aveva 41 anni, era sposato e padre di cinque figli. Era soprannominato «la gazzella», «la perla nera» e «il Pelè del calcio palestinese», ha iniziato la sua carriera con la sua squadra locale, il Khadamat Al-Shati. In nazionale aveva giocato 24 partite.