Francia, uccide la ex moglie e scappa: muore sotto i colpi degli agenti di Polizia

Un uomo di 38 anni ha ucciso la sua ex compagna nella notte tra venerdì e sabato a Saint-Jouan-des-Guerets (Ille-et-Vilaine, in Bretagna) e poi è fuggito prima di essere ucciso a colpi di arma da fuoco da un agente di polizia a Cotes-d’Armor, l’ha annunciato la procura di Saint-Malo.

Nella notte tra venerdì e sabato, «la gendarmeria di Saint-Malo è stata chiamata poco dopo mezzanotte per intervenire nella città di Saint-Jouan-des-Guerets per una donna di 36 anni che era stata aggredita per strada nella zona del collo con un’arma da taglio», ha dichiarato la procura della città bretone in un comunicato stampa diffuso stasera. I gendarmi «hanno assistito alla morte di questa donna e alla fuga dell’autore, identificato come un ex compagno di 38 anni».

E’ stata immediatamente aperta un’inchiesta sull'accusa di omicidio. Verso le 3 del mattino, gli agenti della gendarmeria sono riusciti a localizzare il sospettato nella sua abitazione a Taden (Cotes-d’Armor), a una ventina di chilometri da Saint-Jouan-des-Guerets, e hanno tentato di arrestarlo. «Le prime indagini hanno rivelato che il sospettato, alla vista dei gendarmi, aveva afferrato un’arma da taglio e si era comportato in modo molto minaccioso nei loro confronti», ha dichiarato la procura.

Un gendarme «ha quindi sparato diversi colpi con la sua arma d’ordinanza; il Taser non era stato sufficiente a respingere l’uomo» e «nonostante l’intervento dei soccorsi, l’individuo è morto pochi minuti dopo», secondo la stessa fonte. La procura di Saint-Malo ha ordinato l’apertura di una seconda inchiesta sul reato di violenza con uso di arma che ha causato la morte senza dolo. Questa seconda inchiesta è stata affidata all’Ispettorato Generale della Gendarmeria Nazionale (IGGN) e il soldato che ha usato la sua arma di servizio è stato arrestato.

Le autopsie sui corpi delle due vittime sono previste per lunedì. Nel 2023, 96 donne sono state vittime di femminicidio domestico in Francia, un dato in calo del 19% rispetto al 2022, secondo l’ultimo rapporto del ministero dell’Interno pubblicato a fine novembre 2024