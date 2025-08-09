"Non regaleremo la nostra terra ai russi". Zelensky avverte Trump e Putin: "Nessuna decisione senza di noi"

«Gli ucraini difendono ciò che è loro.... Ovviamente, non daremo alla Russia nessuna ricompensa per quello che ha fatto.... La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell’Ucraina... Gli ucraini non regaleranno la loro terra all’occupante": lo scrive su Telegram Volodymyr Zelensky. Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, il presidente russo Putin ha presentato una proposta all’amministrazione Trump per il cessate il fuoco che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni.

Il presidente ucraino ha messo in guardia contro qualsiasi «decisione presa senza l’Ucraina». "Qualsiasi decisione presa contro di noi, qualsiasi decisione presa senza l’Ucraina, sarebbe una decisione contro la pace», ha avvertito sui social, in vista dell’incontro che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin avranno in Alaska il 15 agosto per cercare di porre fine alla guerra.