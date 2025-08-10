Guerra in Ucraina, Trump valuta di invitare Zelensky in Alaska. I leader europei: "Il percorso verso la pace non può essere deciso senza Kiev"

La dichiarazione congiunta è stata sottoscritta anche dal premier britannico Keir Starmer. La Gran Bretagna ha ospitato gli alti funzionari di Ue e Ucraina al vertice a cui ha preso parte anche il vicepresidente americano J.D. Vance.

L'Ucraina ha la libertà di decidere sul proprio destino. Negoziati significativi possono aver luogo solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità. Il percorso verso la pace non può essere deciso senza l'Ucraina ". Lo scrivono il presidente francese Emmanuel Macron, la premier Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier polacco Donald Tusk, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente finlandese Alexander Stubb in una dichiarazione congiunta in vista dell'incontro tra Trump e Putin. "Sottolineiamo il nostro incrollabile impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina".

"Accogliamo con favore l'impegno del presidente Trump per fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra della Russia, raggiungere una pace e una sicurezza giuste e durature per l'Ucraina. Siamo convinti che solo un approccio che combini diplomazia attiva, sostegno a Kiev e pressione su Mosca possa avere successo. Siamo pronti a sostenere questo lavoro diplomaticamente", a livello "militare e finanziario" e "anche attraverso il lavoro della coalizione dei Volenterosi".

Trump valuta la possibilità di invitare Zelensky in Alaska

La Casa Bianca sta valutando la possibilità di invitare Volodymyr Zelensky in Alaska, dove Donald Trump incontrerà Vladimir Putin la prossima settimana. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali l’ipotesi è in considerazione anche se nessun piano è stato finora finalizzato.