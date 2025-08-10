Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Occupazione Gaza, il ministro Smotrich contrario alla decisione di Netanyahu

Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich, contrario alla decisione del governo di occupare Gaza city, ha detto - riporta Ynet - di aver "perso la fiducia che il primo ministro Benjamin Netanyahu possa e voglia guidare l’esercito israeliano alla vittoria». Nonostante la propria posizione, comunque, Smotrich non sembra in alcun modo intenzionato a dimettersi dal proprio incarico. «Ho appoggiato anche mosse che, a mio avviso, erano meno corrette - spiega Smotrich - e sono rimasto al governo». E conclude con un appello a Netanyahu: «Non è troppo tardi per cambiare idea. Riconvochi il governo e annunci in modo inequivocabile che non ci saranno più soste intermedie. Che non ci saranno più accordi parziali. Che questa volta puntiamo a una vittoria chiara che porterà alla resa completa di Hamas e il ritorno di tutti gli ostaggi in un colpo solo, oppure con la sua e distruzione, e all’annessione di ampie zone della Striscia di Gaza».

