Trovato un buco nero supermassiccio, contiene 36 miliardi di Soli: è tra i 10 più grandi mai rilevati

Ha una massa che equivale all’incredibile numero di 36 miliardi di Soli, il gigantesco buco nero ora individuato a 5 miliardi di anni luce dalla Terra, al centro della 'galassia a ferro di cavallo cosmicò, anch’essa supermassiccia: per avere un termine di paragone, quello al centro della nostra galassia ha una massa pari a soli 4,15 milioni di Soli. Ciò lo fa rientrare senza dubbio tra i 10 più grandi mai rilevati, e forse il più massiccio in assoluto.
È quanto afferma lo studio pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society guidato dall’Università Federale del Rio Grande do Sul, in Brasile, che non solo ha confermato l’esistenza di un buco nero al centro di questa galassia, come gli astronomi sospettavano da tempo, ma è riuscito anche a misurarlo nonostante sia "addormentato", vale a dire che non sta divorando la materia circostante. Normalmente, i buchi neri rivelano la loro presenza grazie alla loro attività, che produce ad esempio raggi X, facili da rilevare.
Quelli dormienti, invece, possono nascondersi più facilmente, ma i ricercatori guidati da Carlos Melo-Carneiro hanno potuto sfruttare un effetto molto particolare, il cosiddetto 'anello di Einstein': la galassia a ferro di cavallo cosmico fa da lente gravitazionale, piegando la luce proveniente da un’altra galassia che si trova esattamente dietro di essa e disegnando un anello, che in questo caso assomiglia più a un ferro di cavallo.
Oltre a ciò, ad aiutare gli autori dello studio è stata anche la scoperta di stelle che, influenzate dalla fortissima attrazione gravitazionale dell’enorme buco nero, viaggiano alla velocità di circa 400 chilometri al secondo. «La sua individuazione si è basata esclusivamente sulla sua immensa attrazione gravitazionale e sull'effetto che ha sull'ambiente circostante», dice Melo-Carneiro: «Ciò che è particolarmente entusiasmante è che questo metodo ci consente di rilevare e misurare la massa di questi buchi neri ultramassicci nascosti nell’universo, anche quando sono completamente silenti».
