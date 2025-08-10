Trovato un buco nero supermassiccio, contiene 36 miliardi di Soli: è tra i 10 più grandi mai rilevati

Ha una massa che equivale all’incredibile numero di 36 miliardi di Soli, il gigantesco buco nero ora individuato a 5 miliardi di anni luce dalla Terra, al centro della 'galassia a ferro di cavallo cosmicò, anch’essa supermassiccia: per avere un termine di paragone, quello al centro della nostra galassia ha una massa pari a soli 4,15 milioni di Soli. Ciò lo fa rientrare senza dubbio tra i 10 più grandi mai rilevati, e forse il più massiccio in assoluto.

È quanto afferma lo studio pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society guidato dall’Università Federale del Rio Grande do Sul, in Brasile, che non solo ha confermato l’esistenza di un buco nero al centro di questa galassia, come gli astronomi sospettavano da tempo, ma è riuscito anche a misurarlo nonostante sia "addormentato", vale a dire che non sta divorando la materia circostante. Normalmente, i buchi neri rivelano la loro presenza grazie alla loro attività, che produce ad esempio raggi X, facili da rilevare.