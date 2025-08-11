Gaza, la strage dei bambini: dal primo luglio ne sono morti 37

Sono 37 i bambini morti di fame nella Striscia di Gaza a partire dal 1 luglio. Lo ha riferito l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha), riporta Tass, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

«Le condizioni umanitarie sono più che orribili», ha detto il portavoce dell’agenzia, Ramesh Rajasingham, «francamente, non abbiamo più parole per descriverle». Rajasingham ha sottolineato che il numero di morti per fame è in aumento, soprattutto tra i bambini con grave malnutrizione. «Dall’escalation delle ostilità nell’ottobre 2023, le autorità sanitarie di Gaza hanno documentato la morte di 98 bambini per grave malnutrizione acuta - 37 solo dal 1 luglio - poco più di un mese fa. Quindi, questa non è più una crisi alimentare imminente: questa è fame, pura e semplice», ha affermato il portavoce dell’Ocha.