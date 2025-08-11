Incontro Trump-Putin: Macron convoca i volenterosi mercoledì, per Tajani l'Ue deve partecipare ai negoziati

Il presidente francese, Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, «hanno preso oggi l’iniziativa di organizzare, per mercoledì 13 agosto, una riunione in videoconferenza della coalizione dei Volenterosi per coordinarsi in vista dell’incontro fra il presidente americano, Donald Trump, e il russo Vladimir Putin, sull'Ucraina, in programma venerdì in Alaska": lo ha reso noto una fonte dell’Eliseo.

L’Europa deve partecipare ai negoziati sull'Ucraina. E’ quanto ha chiesto invece Antonio Tajani durante la videoconferenza d’emergenza organizzata da Kaja Kallas per discutere del prossimo vertice tra Putin e Trump in Alaska.

L’Unione, ha sottolineato il ministro degli Esteri italiano secondo fonti diplomatiche a conoscenza della conversazione, ha imposto forti sanzioni alla Russia e la nostra sicurezza è a rischio. Il ministro degli Esteri ha ribadito che l’Italia sostiene gli sforzi del Presidente Trump per la soluzione della crisi ucraina e che si vedono alcuni progressi pur nella consapevolezza che non sarà facile raggiungere un accordo in tempi brevi. Con i colleghi Tajani ha sottolineato l’importanza del messaggio politico rappresentato dall’unità dell’Europa e del mantenimento di un forte coordinamento transatlantico con gli alleati americani.