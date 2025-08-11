Trump: "Dopo il confronto in Alaska, voglio un faccia a faccia Putin-Zelensky. Lo scambio di territori ci sarà"

Il presidente statunitense Donald Trump - così come ha annunciato - nel prossimo incontro con Vladimir Putin in programma venerdì prossimo affronterà direttamente il tema della guerra in Ucraina. «Parlerò con Putin, gli dirò di mettere fine alla guerra», ha dichiarato Trump, esprimendo l’auspicio di un dialogo “costruttivo” con il leader del Cremlino.

Trump ha inoltre precisato che, subito dopo il colloquio con Putin, intende confrontarsi con i partner europei e con le autorità ucraine: «Sentirò gli europei e gli ucraini subito dopo» l’incontro.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - ha inoltre confermato Trump - non prenderà parte al vertice previsto in Alaska. «Il prossimo incontro sarà fra Zelensky e Putin, o Zelensky, Putin e me. Ci sarò se ce ne sarà bisogno ma voglio organizzare un incontro fra i due leader. Voglio metterli seduti in una stanza».

«Lo scambio di territori ci sarà, lo so dalla Russia» ha concluso Donald Trump, dicendosi «contrariato» dalle dichiarazioni di Zelensky sul rifiuto di cedere territori.