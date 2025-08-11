Trump: "Dopo il confronto in Alaska, voglio un faccia a faccia Putin-Zelensky. Lo scambio di territori ci sarà"

Il presidente statunitense Donald Trump - così come ha annunciato - nel prossimo incontro con Vladimir Putin in programma venerdì prossimo affronterà direttamente il tema della guerra in Ucraina. «Parlerò con Putin, gli dirò di mettere fine alla guerra», ha dichiarato Trump, esprimendo l’auspicio di un dialogo “costruttivo” con il leader del Cremlino.
Trump ha inoltre precisato che, subito dopo il colloquio con Putin, intende confrontarsi con i partner europei e con le autorità ucraine: «Sentirò gli europei e gli ucraini subito dopo» l’incontro.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - ha inoltre confermato Trump - non prenderà parte al vertice previsto in Alaska. «Il prossimo incontro sarà fra Zelensky e Putin, o Zelensky, Putin e me. Ci sarò se ce ne sarà bisogno ma voglio organizzare un incontro fra i due leader. Voglio metterli seduti in una stanza».
«Lo scambio di territori ci sarà, lo so dalla Russia» ha concluso Donald Trump, dicendosi «contrariato» dalle dichiarazioni di Zelensky sul rifiuto di cedere territori.
La sicurezza dell’Europa «è a rischio, dobbiamo partecipare ai negoziati» tra Russia e Ucraina. Così ha detto Antonio Tajani nel suo intervento alla riunione d’emergenza dei ministri degli Esteri Ue in vista dell’incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump. «I contatti tra i leader prima dell’incontro in Alaska vanno in questa direzione».
Per Tajani «l'unità dell’Europa» è «essenziale», così come è «importante mantenere un forte coordinamento con i nostri alleati americani». «Sosteniamo gli sforzi del presidente Trump e vediamo alcuni progressi. Speriamo si raggiunga un accordo il prima possibile, ma sappiamo che non sarà facile».
Caricamento commenti
Commenta la notizia