Occupazione Gaza, Netanyahu: “Consentirò a chi vi abita di andare via”

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele permetterà ai palestinesi di lasciare la Striscia di Gaza, mentre l’esercito prepara un’offensiva più ampia nel territorio. E ha invitato espressamente «i Paesi che vogliono aiutare i palestinesi» ad "aprire loro le porte». Lo riporta la stampa israeliana, tra cui Haaretz.

Netanyahu ha affermato che ai residenti dovrebbe essere consentito di lasciare la Striscia di Gaza «se lo desiderano, come è accaduto durante altre guerre, come in Siria, Ucraina e Afghanistan».