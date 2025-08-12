Spagna in fiamme: caldo record e roghi devastano il Paese, un morto a Madrid e migliaia in fuga

La zona più colpita dai roghi negli ultimi giorni è il nord-ovest. In Galizia, i casi attivi sono almeno 12. A Oimbra (provincia di Ourense) due pompieri sono rimasti feriti, mentre a Chandrexa de Queixa le fiamme corrono in quello che è finora l’incendio peggiore dell’anno nella regione, con oltre 3.500 ettari di terreno bruciati.

Il Paese è immerso in un’ondata di caldo intenso che pare non avere fine: nelle ultime ore, in diverse province del centro-sud, le temperature massime hanno superato i 44-45 gradi. La situazione di allerta meteo potrebbe proseguire fino al 18 agosto. Dall’inizio dell’estate, secondo una stima preliminare, oltre 1.700 persone potrebbero essere morte per cause legate alle alte temperature.

L’incubo degli incendi estivi torna a scuotere la Spagna da nord a sud . A Madrid si piange la morte di un 50enne, mentre oltre 5.000 persone sono state evacuate nelle ultime 48 ore con centinaia di pompieri e militari impegnati su molteplici fronti.

Seriamente colpita anche la vicina Castiglia. In provincia di León si lavora per salvare i tesori naturali di Las Medulas, patrimonio Unesco. Nella zona di Zamora, almeno 2.500 persone sono state evacuate a causa di un altro incendio.

L’episodio più grave si è registrato a Tres Cantos, alle porte di Madrid, dove un meccanico è morto dopo essere stato sorpreso dalle fiamme in un maneggio di cavalli e ustionato su tutto il corpo. Vicino a Tarifa, in Andalusia, lunedì si sono vissute scene di panico: il fuoco ha minacciato una zona di hotel e spiagge, costringendo centinaia di persone a fuggire in auto.

Le autorità sospettano che molti incendi siano di origine dolosa. Finora sono stati effettuati due arresti.