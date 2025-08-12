Trump-Putin, l'incontro che tiene tutti col fiato sospeso: si terrà in Alaska a Ferragosto

L’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà ad Anchorage, in Alaska, il giorno di Ferragosto. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che il vertice è stato richiesto dal presidente russo. «L’obiettivo – ha dichiarato – è avere una migliore comprensione di come possiamo porre fine a questa guerra».

Dalla parte ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha definito l’appuntamento «una vittoria personale» per Putin. «Innanzitutto – ha affermato – avrà un incontro sul territorio americano, il che per lui è una vittoria personale». Secondo Zelensky, il vertice permetterà al leader del Cremlino di «uscire dall’isolamento» e potrebbe rallentare eventuali nuove sanzioni statunitensi contro Mosca.