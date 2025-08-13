Il vertice Trump-Putin nella base militare di Anchorage in Alaska. Zelensky resiste: "Escludo il nostro ritiro dal Donbass"

La Russia prosegue l'avanzata in Ucraina per rafforzarsi in vista del summit con Donald Trump e "prepara una nuova offensiva", altro che pace: il vertice in Alaska di fatto è "una vittoria personale" per Vladimir Putin. Non usa mezzi termini Volodymyr Zelensky in vista del vertice di Ferragosto e non molla di un centimetro ribadendo le sue posizioni: "Escludo qualunque ritiro delle forze ucraine dal Donbass". Il timore è sempre lo stesso: che il presidente Usa e il leader del Cremlino ad Anchorage si accordino su un'intesa che passi sopra la testa di Kiev.

Intanto, il Segretario di Stato americano Marco Rubio risponde a Zelensky: l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska non rappresenta una vittoria per il Cremlino e non dovrebbe essere visto come una concessione alla Russia.

La Casa Bianca, da parte sua, non commenta la tesi di Zelensky di una possibile nuova offensiva russa, e si limita a ribadire il "rispetto" e l'"impegno" del presidente per il leader di Kiev e i partner europei. Incontrando i giornalisti alla Casa Bianca, intanto, la portavoce Karoline Leavitt ha cercato di smorzare le eccessive aspettative per il summit: per Trump è un "esercizio di ascolto", ha detto, ribadendo che la speranza di Trump è quella in futuro di un vertice trilaterale con Putin e Zelensky.

"Il presidente ha sempre detto di volere la pace. Ma questo è un incontro bilaterale con una delle due parti in guerra. E servono tutte e due le parti per un accordo", ha ribadito Leavitt, smarcandosi dalle domande su cosa Trump intendesse per "scambio di territori" in un ipotetico accordo. Un tema questo sul quale Zelensky tira dritto, escludendo cessioni alla Russia, a dispetto di quanto avrebbe chiesto Putin a Steve Witkoff, l'inviato speciale del presidente americano. Cessioni che, affermano molti analisti, sarebbero controproducenti anche per l'accordo stipulato tra Trump e Kiev sulle terre rare. La regione del Donbass è infatti ricca di minerali essenziali e cederla alla Russia svilirebbe l'accordo annunciato con grande fanfara da Trump.