Usa, Ue e Ucraina "uniti": no decisioni senza Kiev. Trump: "Ottima conversazione con Zelensky e leader europei. Gravi conseguenze se Putin non ferma la guerra"

I leader della Ue dicono di «condividere ampiamente» gli obiettivi dell’incontro, a partire da un cessate il fuoco immediato in Ucraina : «Il primo obiettivo di Trump nell’incontro con Putin è chiedere il cessate il fuoco», ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. Lo stesso Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno ribadito la posizione comune europea secondo cui non si possono prendere decisioni sull'Ucraina senza Kiev. «Le questioni territoriali riguardanti l’Ucraina possono essere, e saranno, negoziate solo dal presidente ucraino», ha detto Macron ai giornalisti. «C'è la speranza che qualcosa si stia muovendo», ha detto Merz.

Anche Zelensky, che ha esortato i partner a esercitare ancora più pressione sulla Russia, ha ribadito che «ciò che riguarda l’Ucraina deve essere discusso con l’Ucraina». «Mi sembra che il successo di qualsiasi colloquio dipenda prima di tutto dai risultati. Il nostro stato d’animo attuale è di essere uniti, ed è stato molto positivo, tutti i partner hanno parlato con una sola voce, un solo desiderio, gli stessi principi e la stessa visione e questo è un importante passo avanti», ha aggiunto Zelensky ha ripetuto che serve più pressione sulla Russia poichè Putin sta «bluffando» quando afferma di non preoccuparsi delle sanzioni. Zelensky ha detto che «prima dovrebbe esserci un cessate il fuoco, poi garanzie di sicurezza, vere garanzie di sicurezza», e ha aggiunto che durante i colloqui Trump ha «espresso il suo sostegno» su questo.

«La palla è ora nel campo di Putin», dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Ma da Mosca al momento non è arrivato ancora nessun commento, salvo quello di un funzionario del ministero degli Esteri russo che ha raffreddato l’idea secondo cui Russia e Ucraina devono procedere a uno scambio di territori per raggiungere un accordo di pace.