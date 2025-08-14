Putin si prepara a testare un nuovo missile nucleare

Secondo due ricercatori statunitensi e una fonte di sicurezza occidentale, la Russia sembra prepararsi a testare il suo nuovo missile da crociera a propulsione nucleare. Lo riporta la Reuters. Jeffrey Lewis del Middlebury Institute of International Studies con sede in California e Decker Eveleth dell’organizzazione di ricerca e analisi Cna, con sede in Virginia, hanno formulato le loro valutazioni separatamente, studiando le immagini scattate nelle ultime settimane fino a martedì da Planet Labs, un’azienda di satelliti commerciali. Hanno concordato che le foto mostravano un’intensa attività presso il sito di test di Pankovo, nell’arcipelago della Novaja Zemlja nel Mare di Barents, compresi aumenti di personale, attrezzature, navi e aerei associati ai precedenti test del 9M730 Burevestnik. «Possiamo vedere tutta l’attività sul sito di prova, che consiste sia nell’arrivo di enormi quantità di rifornimenti per supportare le operazioni, sia nel movimento nel luogo in cui viene effettivamente lanciato il missile», ha affermato Lewis. Una fonte di sicurezza occidentale, che ha chiesto di restare anonima, ha confermato che la Russia sta preparando un test Burevestnik. Lewis ha affermato che un test potrebbe aver luogo questa settimana, ipotizzando che questa attività potrebbe mettere in ombra il vertice Trump-Putin in Alaska.