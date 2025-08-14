Ucraina, Trump: "Putin vuole l'accordo, ma serve un trilaterale con Zelensky". Peskov attacca gli europei

Donald Trump ritiene che Vladimir Putin sia pronto a un accordo e che la minaccia di sanzioni abbia probabilmente giocato un ruolo importante nella decisione di Mosca di chiedere un incontro. Lo ha detto il presidente in un’intervista radiofonica, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. «Faremo del nostro meglio e penso che alla fine otterremo un buon risultato», ha messo in evidenza Trump.
Alla vigilia del faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin, Trump ha segnalato sia le potenzialità che i rischi dell’incontro, affermando che esiste una probabilità su quattro che i colloqui falliscano del tutto.
Nell’intervista radiofonica citata da Bloomberg News, Trump ha dichiarato che, se l’incontro “andrà male”, “non chiamerò nessuno”, sottolineando la fragilità del momento diplomatico. Ma se i colloqui in Alaska si svolgeranno positivamente, ha aggiunto, la sua prossima chiamata sarà al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel tentativo di aprire la strada a un possibile vertice trilaterale.
“Putin sa che sono la persona più dura con cui abbia mai avuto a che fare”, ha detto Trump, presentandosi come l’unico in grado di mediare per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente ha ribadito che un vertice a tre tra lui, Putin e Zelensky sarebbe necessario per raggiungere un accordo di pace duraturo.
Il Cremlino, nel frattempo, ha ridimensionato le aspettative per l’incontro in Alaska. Dmitry Peskov, portavoce di Putin, ha dichiarato all’agenzia statale Tass che non ci sarà una dichiarazione scritta congiunta al termine dei colloqui. “Non è stato preparato nulla”, ha affermato Peskov. Invece, i due leader terranno una conferenza stampa congiunta per illustrare gli eventuali accordi raggiunti.
Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno la volontà politica di risolvere i problemi esistenti attraverso il dialogo, cosa che non si può dire dei leader europei, ha dichiarato ancora Peskov. "Stiamo lavorando sulla base della buona volontà politica dimostrata dai presidenti dei due Paesi, al fine di risolvere le questioni esistenti attraverso il dialogo», ha sottolineato. «Questo tipo di volontà politica reciproca è attualmente carente e vediamo che è improbabile ricevere una risposta adeguata, ad esempio, dagli europei», ha accusato Peskov. «Il presidente Putin e il presidente Trump intendono dialogare e discuteranno le questioni più complesse», ha concluso il portavoce.
L’incontro rappresenta uno degli appuntamenti diplomatici più osservati della presidenza Trump, mentre Washington e Mosca continuano a navigare una relazione tesa, segnata dalla guerra in Ucraina, dalle sanzioni economiche e da interessi di sicurezza contrapposti. L’assenza di un comunicato preordinato suggerisce che entrambe le parti stiano lasciando spazio all’improvvisazione — o che si preparino alla possibilità che non emerga alcun accordo sostanziale.
Per Trump, che spesso ha cercato di presentarsi come un negoziatore abile sulla scena mondiale, la posta in gioco è personale oltre che geopolitica. Che i colloqui in Alaska producano una svolta o un’altra serie di accuse reciproche potrebbe dipendere non solo dalla dinamica tra i due leader, ma anche dalla rapidità con cui Zelensky sarà coinvolto nel processo dopo la conclusione dell’incontro.
Caricamento commenti
Commenta la notizia