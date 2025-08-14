Ucraina, Trump: "Putin vuole l'accordo, ma serve un trilaterale con Zelensky". Peskov attacca gli europei

Donald Trump ritiene che Vladimir Putin sia pronto a un accordo e che la minaccia di sanzioni abbia probabilmente giocato un ruolo importante nella decisione di Mosca di chiedere un incontro. Lo ha detto il presidente in un’intervista radiofonica, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. «Faremo del nostro meglio e penso che alla fine otterremo un buon risultato», ha messo in evidenza Trump.

Alla vigilia del faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin, Trump ha segnalato sia le potenzialità che i rischi dell’incontro, affermando che esiste una probabilità su quattro che i colloqui falliscano del tutto.

Nell’intervista radiofonica citata da Bloomberg News, Trump ha dichiarato che, se l’incontro “andrà male”, “non chiamerò nessuno”, sottolineando la fragilità del momento diplomatico. Ma se i colloqui in Alaska si svolgeranno positivamente, ha aggiunto, la sua prossima chiamata sarà al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel tentativo di aprire la strada a un possibile vertice trilaterale.