Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Mondo / Faccia a faccia Trump-Putin, ma c'è anche una nutrita rappresentanza Usa. Ecco chi è presente

Faccia a faccia Trump-Putin, ma c'è anche una nutrita rappresentanza Usa. Ecco chi è presente

di

epa12231027 US Secretary of State Marco Rubio (C) attends the 32nd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Regional Forum at the 58th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers Meetings in Kuala Lumpur, Malaysia, 11 July 2025. EPA/FAZRY ISMAIL

Nutrita la delegazione Usa partita col presidente statunitense Donald Trump alla volta dell’Alaska per il summit col leader del Cremlino Vladimir Putin. Ci sono, tra gli altri, il segretario di Stato Marco Rubio, quello al Tesoro Sciott Bessent, quello al commercio Howard Lutnick, il direttore della Cia John Ratcliffe, il capo dello staff della Casa Bianca, Susie They.
Saranno presenti ad Anchorage anche l’inviato speciale Steve Witkoff, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt e il capo del protocollo Monica Crowley.

Tag:

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province