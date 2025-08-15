Faccia a faccia Trump-Putin, ma c'è anche una nutrita rappresentanza Usa. Ecco chi è presente

Nutrita la delegazione Usa partita col presidente statunitense Donald Trump alla volta dell’Alaska per il summit col leader del Cremlino Vladimir Putin. Ci sono, tra gli altri, il segretario di Stato Marco Rubio, quello al Tesoro Sciott Bessent, quello al commercio Howard Lutnick, il direttore della Cia John Ratcliffe, il capo dello staff della Casa Bianca, Susie They.
Saranno presenti ad Anchorage anche l’inviato speciale Steve Witkoff, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt e il capo del protocollo Monica Crowley.
