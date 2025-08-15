Stretta di mano tra Trump e Putin, il vertice è iniziato. Domani riunione degli ambasciatori europei

In un clima carico di simbolismo, Donald Trump e Vladimir Putin si sono incontrati oggi alla Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage. È il primo faccia a faccia tra il leader del Cremlino e un presidente americano da quando, nel 2021, Putin si confrontò a Ginevra con Joe Biden.

Il presidente statunitense ha accolto Putin appena sceso dall’aereo presidenziale russo, su un tappeto rosso allestito per l’occasione. Trump, sorridente, ha applaudito il leader russo e gli ha rivolto un pollice alzato in segno di saluto. Putin ha risposto con un sorriso caloroso, prima di stringere la mano al suo omologo in una stretta immortalata dai fotografi presenti.

Subito dopo, i due leader sono saliti insieme su una limousine in attesa sulla pista. Ripresi dalle telecamere, Trump e Putin sono apparsi rilassati e sorridenti, scambiandosi battute durante il tragitto. Vladimir Putin e Donald Trump sono affiancati da due consiglieri ciascuno nel loro primo incontro. Da parte Usa sono presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff. Da parte russa il ministro degli Esteri Serghei Lavrov e il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov.