Gli occhi del mondo sul vertice Trump-Putin: "Ci sono chance per la pace". Kiev: "Tregua prima dei negoziati"

I riflettori del mondo puntati sull'Alaska. Ad Anchorage è tutto pronto per lo storico incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin (stasera alle 21 ora italiana) che, sulla carta, offre una seria chance per la pace in Ucraina dopo tre anni e mezzo di duro conflitto. Il faccia a faccia tra i due leader, però, si presenta come una vera e propria partita a scacchi: "Ci sono il 25% di probabilità che non vada bene", ha messo le mani avanti il presidente americano, dicendosi comunque convinto che il leader del Cremlino voglia un accordo. Ma Kiev gela le aspettative: 'I negoziati possono essere produttivi solo dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco', scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, alla vigilia del vertice. Intanto, gli abitanti dell'Alaska stanno manifestando in segno di solidarietà con l'Ucraina in tutto lo Stato. Almeno 16 manifestazioni sono in programma fino a sabato, da Fairbanks a Kodiak a Ketchikan, scrive il network non-profit di notizie States Newsroom.

Trump pronto a chiamare Zelensky per organizzare un secondo incontro a tre Se il vertice si concluderà positivamente, Trump ha assicurato che chiamerà subito Volodymyr Zelensky per organizzare un "secondo incontro", un vertice trilaterale. "Sarà molto, molto importante perché a quel punto sarà quello in cui faranno un accordo. Ho già tre locations in mente", ha assicurato, ventilando anche l'ipotesi di "includere qualcuno degli europei'. Se però il faccia a faccia dovesse andare male "non chiamerò nessuno", né Zelensky né gli europei, e "tornerò a Washington", ha avvertito il presidente americano. E a questo punto, di fronte a una debacle, alla Casa Bianca non resterebbe altro che l'arma delle sanzioni contro Mosca, sventolata più volte ma finora mai attuata, fatta eccezione per quelle secondarie imposte all'India per gli acquisti di petrolio russo. Ammettendo che un cessate il fuoco immediato è improbabile a dispetto del pressing del leader ucraino e dei suoi alleati, il tycoon si è dichiarato più "interessato a una pace immediata". E per questa lavorerà: "Faremo del nostro meglio", ha assicurato.

In un possibile accordo di pace rientrerebbero - secondo quanto offerto da Trump - anche garanzie di sicurezza a Kiev sotto l'ombrello degli Stati Uniti, ma non della Nato.