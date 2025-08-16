Tajani: "Passi in avanti per la pace, ma c'è ancora molto da lavorare. Italia pronta ad accogliere qualsiasi vertice"

«Mi pare che sia stato fatto un passo in avanti verso la pace», anche se «c'è ancora molto da lavorare». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Speciale tg4, dopo l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. "Il governo italiano sostiene l’azione del presidente Trump, il lavoro degli Stati Uniti ma nello stesso tempo sono pronti a collaborare fattivamente, insieme ai Paesi europei, alla realizzazione di un vertice di Trump con Zelensky e Putin».

«L'Italia ha sempre dato la propria disponibilità - ha aggiunto il ministro - ad accogliere qualsiasi vertice che sia per la costruzione della pace, sia per quanto riguarda il Medio Oriente che per l’Ucraina». «Siamo sempre protagonisti per la costruzione della pace, andremo avanti per accogliere incontri, siamo a disposizione, ma continueremo con un intenso lavoro diplomatico a lavorare affinché la fine della guerra abbia tempi rapidi», ha aggiunto.