Trump a Zelensky e Nato: "Putin vuole un accordo globale di pace, non la tregua". Meloni partecipa alla call coi leader Ue

Donald Trump ha detto, nella telefonata con Voloymyr Zelensky e i leader della Nato - a cui ha partecipato anche la premier Meloni con gli altri rappresentanti Ue -, che il presidente russo Vladimir Putin non vuole un cessate il fuoco ma preferisce un accordo globale per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo scrive su X il giornalista di Axios, Barak Ravid, citando una fonte presente alla chiamata. «Penso che un accordo di pace rapido sia meglio di un cessate il fuoco», ha detto lo stesso Trump secondo la fonte che ha definito la telefonata con il leader ucraino e quella della Nato «non facile».

Dopo questo incontro "preparo il tavolo" per i negoziati tra Putin e Zelensky aveva detto Trump in un'intervista a Fox news sull'Air Force One. "Non spetta a me negoziare un accordo per l'Ucraina, ma posso preparare il tavolo per negoziare", ha detto. "Il nostro prossimo incontro avrà come protagonisti il presidente Zelensky, il presidente Putin e probabilmente anche me", ha sottolineato.