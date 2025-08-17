Guerra in Ucraina, Kiev ribadisce: "Sicurezza e fine delle uccisioni prima di qualunque accordo"

«La sicurezza deve venire prima di tutto e la fine delle uccisioni è essenziale per qualsiasi più ampio sforzo di pace». Lo ha ribadito il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha in due telefonate con i suoi omologhi di Finlandia e Lettonia in vista del vertice dei Volenterosi in programma per oggi pomeriggio. «Ho avuto una buona telefonata con Baiba Braze (ministra lettone degli Esteri, ndr) per coordinare i passi da compiere in vista di incontri importanti», scrive Sybiha su X, ringraziando per i fondi aggiuntivi assicurati all’Ucraina.

"Abbiamo discusso degli sforzi diplomatici per raggiungere una pace duratura per l’Ucraina - ha aggiunto -. Ho ribadito la nostra posizione secondo cui la sicurezza deve venire prima di tutto e che la fine delle uccisioni è essenziale per qualsiasi più ampio sforzo di pace». «Abbiamo anche discusso della preparazione del 19/o pacchetto di sanzioni dell’Ue e dell’importanza di mantenere e aumentare la pressione dell’Europa sulla Russia. Conversazione speculare con la finlandese Elina Valtonen, che Sybiha ha informato «dell’attuale situazione sul campo di battaglia e degli sforzi per costringere la Russia a porre fine alla sua guerra».