Pace internazionale, Trump punta all'incontro “trilaterale veloce” con Putin e Zelensky. Venerdì possibile vertice

Nella combo, Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky.ANSA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler organizzare un incontro trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin il 22 agosto. Lo riporta Axios. «Durante una conversazione telefonica con Zelensky e i leader europei, Trump ha dichiarato di voler tenere un vertice trilaterale 'veloce', già il 22 agosto», hanno rivelato due fonti ad Axios. Il presidente Zelensky ha espresso sostegno alla proposta di incontro trilaterale. I dettagli del vertice dovrebbero essere discussi con il presidente degli Stati Uniti domani a Washington, dove è in programma l’incontro tra Trump e lo Zelensky.

