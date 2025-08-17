Per Meloni momento cruciale su Ucraina: "Restiamo uniti"

Il momento è cruciale. E il timore che ci possano essere «sorprese» aumenta di conseguenza. Ma Giorgia Meloni parte per Washington con la convinzione che lo "spiraglio" aperto dall’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin possa portare a qualche risultato concreto che al momento ancora non si vede. Continuando a mantenere quella «unità" dell’Occidente predicata fin dal primo momento, e continuando a lavorare a fianco agli Stati Uniti, si potrà arrivare a quella pace «che assicuri la sovranità e la sicurezza» di Kiev, che è obiettivo italiano, europeo e ucraino.

Due le premesse imprescindibili, come ha sottolineato Palazzo Chigi al termine della call dei Volenterosi, preparatoria del vertice allargato alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky: nessun passo «senza» Kiev, che dovrà essere «coinvolta in ogni decisione relativa al suo futuro». E «solide e credibili» garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Passando per quel meccanismo «modello articolo 5» della Nato che è l’idea che Roma ha proposto fin dalla prima riunione della Coalizione convocata da Emmanuel Macron a Parigi, non si stancano di ripetere nella maggioranza e nell’esecutivo. Proposta su cui il primo a essere sempre freddo è stato proprio il presidente francese, che ancora puntualizza che «un articolo teorico non è sufficiente» e va accompagnato da «un esercito ucraino forte». Ma non ci sono "contrasti», puntualizzano i fedelissimi della premier, perché le due cose non si escludono. Altro sarebbe inviare truppe sul confine est dell’Ucraina, ma ora non è il tempo delle divisioni.