Ucraina, Zelensky a Bruxelles: "Servono garanzie di sicurezza che funzionino"

Zelensky, oggi a Bruxelles e poi domani atteso alla Casa Bianca insieme ai leader europei, ha detto di essere grato a Donald Trump e agli Stati Uniti per aver accettato di collaborare con l’Europa sulle garanzie di sicurezza per Kiev, ma ha fatto notare che al monento «non ci sono dettagli su come funzioneranno». «Come l’articolo 5 della Nato, consideriamo l’adesione all’Ue come parte delle garanzie di sicurezza», ha ricordato Zelensky parlando in conferenza stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il leader russo Vladimir Putin ha esposto le sue richieste di «scambi di territori» con l’Ucraina durante il vertice di quasi tre ore con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump venerdì, in Alaska.

Secondo le indiscrezioni, Mosca chiede che l’Ucraina rinunci alla regione del Donbass (Lugansk e Donetsk già parzialmente occupate) e in cambio sarebbe disposta a congelare il conflitto lungo le attuali linee del fronte nel resto dell’Ucraina, nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, e promettere formalmente di non attaccare più l’Ucraina o altre nazioni europee. Putin, però, non si è tirato indietro dalle condizioni che pone come necessarie per eliminare quelle che la Russia definisce le «cause profonde» della guerra: la riduzione delle dimensioni dell’esercito di Kiev, un cambio dell’attuale sistema politico, l’abbandono delle sue aspirazioni di entrare nella Nato e nell’Ue e l’impegno alla neutralità.