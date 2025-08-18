La Casa Bianca ha chiesto a Zelensky se indosserà un abito

Secondo quanto riferito ad Axios da due fonti a conoscenza diretta, la Casa Bianca ha chiesto ai funzionari ucraini se il presidente Volodymyr Zelensky indosserà un abito durante l’incontro con il presidente Trump nello Studio Ovale.

Le fonti hanno affermato che Zelensky si presenterà alla Casa Bianca indossando la stessa giacca nera indossata al vertice NATO nei Paesi Bassi a giugno. «Sarà un 'abito elegantè, ma non un abito completo», ha detto una delle fonti. Un consigliere di Trump citato da Axiosha detto che «sarebbe un buon segno per la pace» se Zelensky indossasse un abito, ma ha aggiunto che «non ci aspettiamo che lo faccia».

Un altro ha detto: «Sarebbe fantastico se indossasse la cravatta, ma non ce lo aspettiamo».La fonte ha aggiunto che l’ultima volta il vicepresidente Vance era più infastidito di Trump dall’aspetto e dall’atteggiamento di Zelensky. «La questione della cravatta era una cosa di JD quando è successa la prima volta."Secondo le fonti, Zelensky non indosserà la cravatta nell’incontro di oggi.