La lunga giornata di Zelensky alla Casa Bianca: girandola di incontri attorno al vertice con Donald Trump

L’incontro con l’inviato Usa Keith Kellogg, poi il punto con i leader europei prima di vedere Donald Trump alla Casa Bianca, la «fosse dei leoni», come scrive il Financial Times. Per Volodymyr Zelensky è una lunga giornata a Washington, con una girandola di incontri che ruotano attorno al faccia a faccia col presidente americano nello Studio Ovale.

Ad accompagnare il presidente ucraino ci sono la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente della Finlandia Alexander Stubb.

* IL BRIEFING CON L’INVIATO DI TRUMP.

In mattinata (il primo pomeriggio in Italia) Zelensky incontra Keith Kellogg per gettare le basi del confronto con l’inquilino della Casa Bianca. "Abbiamo parlato della situazione sul campo di battaglia e delle nostre forti capacità diplomatiche», ha affermato il leader di Kievpresidente ucraino