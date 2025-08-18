Meloni e gli altri leader europei non accolti da Trump ma dal capo protocollo della Casa Bianca

Ha destato qualche perplessità il fatto che i leader europei, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivati alla Casa Bianca per il vertice con Donald Trump e Volodymyr Zelensky non siano stati accolti dal presidente statunitense ma dalla responsabile del protocollo, Monica Crowley, per anni volto televisivo di Fox News.

Trump ha invece ricevuto di persona il presidente ucraino, ma spesso in passato ha accolto anche più leader al loro arrivo. Nelle visite ufficiali esistono diversi livelli di accoglienza, regolati dal protocollo diplomatico. Quando si tratta di visite di Stato o di visita ufficiale di un singolo capo di governo o capo di Stato, l’accoglienza avviene direttamente dal presidente.

Quando, invece, ci sono riunioni multilaterali - più leader insieme, come nel caso di delegazioni europee - può capitare che i capi di Stato e governo vengano accolti dal "Chief of Protocol", per poi incontrare il presidente nello Studio Ovale. Il 'Chief of Protocol' è considerata, nella diplomazia della Casa Bianca, una figura di altissimo livello del dipartimento di Stato, incaricata proprio di gestire gli arrivi e il cerimoniale. Non è sempre segno di scortesia ma prassi istituzionale per distinguere tra accoglienza formale e momento politico dell’incontro.