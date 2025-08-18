Niente autopsia per Marah, sarà sepolta in Italia: morta per "grave deperimento organico"

«In questa vicenda non ravvisiamo alcun reato e per questo non abbiamo disposto l’autopsia e abbiamo già dato il nulla osta per la sepoltura della salma». Così la procuratrice di Pisa, Teresa Angela Camelio, prova a chiudere la polemica a distanza tra Italia e Israele sulle condizioni mediche della 20enne palestinese Marah Abu Zhuri, giunta da Gaza e morta due giorni dopo il suo ricovero all’ospedale pisano di Cisanello dove è arrivata in uno stato di "grave deperimento organico» ma non affetta da leucemia, come invece ha sostenuto Tel Aviv.

Il via libera ai funerali, che saranno celebrati mercoledì alle 12.00 a San Giuliano Terme (Pisa), e ai quali è attesa anche l’ambasciatrice italiana della Palestina Abeer Odeh, dunque, chiude la «querelle» sanitaria esplosa nelle scorse ore dopo che il primario di Ematologia dell’ospedale pisano aveva escluso, «in base ai test che abbiamo eseguito» la presenza di patologie oncologiche, evidenziando invece «un quadro complesso di deperimento organico».