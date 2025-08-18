Putin non molla, vuole Kiev fuori da Nato e Donbass

Vladimir Putin non molla la presa e - forte dell’avanzata in Ucraina e dell’abbraccio di Donald Trump in Alaska - non sembra voler cedere di un millimetro sulle sue condizioni per la pace. Due su tutte: il controllo della Russia sull'intero Donbass e la garanzia che Kiev resterà fuori dalla Nato. Il leader del Cremlino - come riportato da diversi media internazionali nel summit di Anchorage ha chiesto al presidente americano il ritiro dei militari ucraini dalle regioni sud-orientali di Donetsk e di Lugansk (il Donbass) in parte occupate dalle truppe d’invasione russe (quella di Lugansk lo è quasi completamente), proponendo di congelare la situazione al fronte nelle altre due oblast ucraine parzialmente occupate e illegalmente rivendicate dal Cremlino: quelle meridionali di Kherson e Zaporizhzhia.

Stando alla Reuters, la Russia in cambio potrebbe restituire a Kiev alcuni territori occupati nelle regioni nord-orientali di Kharkiv e Sumy: si tratterebbe però di circa 440 chilometri quadrati contro i 6.600 che le forze ucraine controllano nel Donbass. Finora, Volodymyr Zelensky ha risposto con un secco 'nò all’ipotesi di cedere il Donbass alla Russia.