Vertice alla Casa Bianca, Trump: "Zelensky, Putin, io, tutto il mondo vuole la fine della guerra"

«E' un onore avere Zelensky qui con noi». Lo ha detto Donald Trump accogliendo il leader ucraino. «Questo uomo, Putin, io, tutto il mondo vuole la fine di questa guerra». ha aggiunto il presidente Usa nello Studio Ovale.

Donald Trump non ha voluto dire se oggi è il giorno del «deal or no deal», cioè dell’accordo o no sul conflitto Russia-Ucraina, ma il presidente degli Stati Uniti ha parlato di «buone possibilità». «Non posso dirlo ora - ha risposto - la gente viene uccisa e non vogliamo che questo continui. Non direi che siamo alla fine della strada ora, penso che abbiamo una buona possibilità di riuscirci». Vladimir Putin «si aspetta la mia telefonata una volta finiti gli incontri di oggi».

Trump: il cessate il fuoco non serve, la guerra finirà

Il presidente Usa, Donald Trump, ha ribadito che un cessate il fuoco «non è necessario» in Ucraina e che l’obiettivo è una «pace veramente duratura». «Non so dire quando, ma questa guerra finirà», ha aggiunto. Secondo Trump, è possibile raggiungere un accordo di pace mentre Ucraina e Russia sono in guerra. «Non credo che ci sia bisogno di un cessate il fuoco. Se guardate i sei accordi che ho concluso quest’anno, erano tutti Paesi in guerra, non ho fatto nessun cessate il fuoco», ha detto parlando alla stampa.