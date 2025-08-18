Vertice alla Casa Bianca, Trump: "Zelensky, Putin, io, tutto il mondo vuole la fine della guerra"

«E' un onore avere Zelensky qui con noi». Lo ha detto Donald Trump accogliendo il leader ucraino. «Questo uomo, Putin, io, tutto il mondo vuole la fine di questa guerra». ha aggiunto il presidente Usa nello Studio Ovale.
Donald Trump non ha voluto dire se oggi è il giorno del «deal or no deal», cioè dell’accordo o no sul conflitto Russia-Ucraina, ma il presidente degli Stati Uniti ha parlato di «buone possibilità». «Non posso dirlo ora - ha risposto - la gente viene uccisa e non vogliamo che questo continui. Non direi che siamo alla fine della strada ora, penso che abbiamo una buona possibilità di riuscirci». Vladimir Putin «si aspetta la mia telefonata una volta finiti gli incontri di oggi».
Trump: il cessate il fuoco non serve, la guerra finirà
Il presidente Usa, Donald Trump, ha ribadito che un cessate il fuoco «non è necessario» in Ucraina e che l’obiettivo è una «pace veramente duratura». «Non so dire quando, ma questa guerra finirà», ha aggiunto. Secondo Trump, è possibile raggiungere un accordo di pace mentre Ucraina e Russia sono in guerra. «Non credo che ci sia bisogno di un cessate il fuoco. Se guardate i sei accordi che ho concluso quest’anno, erano tutti Paesi in guerra, non ho fatto nessun cessate il fuoco», ha detto parlando alla stampa.
Trump ha detto che gli piace il «concetto di cessate il fuoco» perchè con esso non si ucciderebbero più persone, ma «possiamo raggiungere un accordo per raggiungere un accordo di pace mentre si continua a combattere». "Non so dire quando ma questa guerra finirà», ha dichiarato.
Zelensky ribadisce: noi siamo pronti a un trilaterale
Il presidente ucraiano Volodymyr Zelensky ha detto di essere pronto a un trilaterale con Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. «Vogliamo finire questa guerra - ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti - abbiamo bisogno del sostegno dei partner americani ed europei. Faremo del nostro meglio per fermare questa guerra e fermare la Russia. Noi siamo pronti per un trilaterale».
