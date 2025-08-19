Garanzie per Kiev, l'Europa e gli Usa insieme al lavoro

A Bruxelles è tutto una telefonata, una teleconferenza, tra un briefing e un debriefing, per cercare di dare un senso a ciò che, francamente, a volte un senso non ce l’ha. Ovvero Donald Trump. Il morale però è ottimo. Perché il reality show andato in onda alla Casa Bianca ha consegnato agli europei un risultato che inseguivano da tempo: la partecipazione degli Usa alle garanzie da dare all’Ucraina. Certo, i dettagli sono tutti da chiarire e ora toccherà ai consiglieri per la sicurezza dei Paesi del formato di Washington trovare perlomeno una prima quadra, così da riunire di nuovo i leader (si parla di 7-10 giorni al massimo).

I 'magnifici 8' chiamati a dare le carte sono quindi Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen e Mark Rutte.

Si tratta di un gruppo nato quasi per caso, non cercato "sistematicamente", ma che ora raccoglie la fiducia del tycoon, nonostante certe sgrammaticature diplomatiche. La Polonia, Paese chiave dell’Europa centrale, dal 5% del Pil in difesa e snodo logistico per gli aiuti militari all’Ucraina, ad esempio manca dalla lista. Il finlandese Stubb rappresenta invece il blocco dei Nordic-Baltic 8 benché la presidenza annuale del format di cooperazione sarebbe in mano alla danese Mette Frederiksen. Assente pure il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che invece è stato tra i fondatori della Coalizione dei Volenterosi. Ma si sa, quando c'è di mezzo Trump meglio guardare alla sostanza.