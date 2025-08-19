Guerra Russia-Ucraina, Trump: "Prima bilaterale tra Putin e Zelensky. Possibili garanzie di sicurezza Usa via aerea"

Donald Trump esclude l’invio di truppe americane in Ucraina nell’ambito delle garanzie di sicurezza. In un’intervista a Fox, il presidente lo ha assicurato. «Avete la mia parola», ha detto. Gli Stati Uniti potrebbero però fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina attraverso il supporto aereo. «Stiamo lavorando per organizzare un incontro tra Putin e Zelensky. Se avrà successo, potremo tenere un incontro trilaterale e risolvere la questione» in quel formato, ha dichiarato. Parlando con Fox News, il presidente Usa, ha poi sottolineato che gli europei «vogliono avere truppe sul campo» in Ucraina, riferendosi a Francia, Germania e Regno Unito.

«Non credo che sarà un problema», ha precisato commentando la prospettiva delle garanzie di sicurezze chieste da Kiev in caso di un accordo di pace con Mosca. «Sto solo cercando di impedire che la gente venga uccisa», ha ribadito il leader americano, dichiarando di aver avuto «un'ottima telefonata» con Putin dopo l’incontro di ieri con Zelensky e i leader europei. «Non l’ho chiamato davanti a loro, pensavo sarebbe stato irrispettoso nei confronti del presidente Putin», ha raccontato, «Putin non avrebbe parlato con i cittadini europei. Spero che Putin sia bravo, altrimenti la situazione sarà dura. Anche Zelensky deve mostrare flessibilità».