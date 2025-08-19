Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Israele: pronta la chiamata a 60.000 riservisti per l'offensiva a Gaza

Gli ordini non sono immediati e ai riservisti verrà data almeno due settimane prima di doversi presentare in servizio. Il numero di riservisti richiamati si aggiunge alle decine di migliaia che stanno attualmente prestando servizio nelle riserve.

Circa 60.000 riservisti israeliani riceveranno gli ordini di chiamata alle armi che l’Idf emetterà a partire da domani per l’offensiva pianificata a Gaza City. Lo fa sapere il Times of Israel, sottolineando che la chiamata avverrà a condizione che il ministro della Difesa Israel Katz approvi la mossa per l’operazione.

Gli ordini non sono immediati e ai riservisti verrà data almeno due settimane prima di doversi presentare in servizio. Il numero di riservisti richiamati si aggiunge alle decine di migliaia che stanno attualmente prestando servizio nelle riserve. Non tutti i richiamati dovrebbero partecipare all’operazione per catturare Gaza City, poichè alcuni sostituiranno invece le truppe dell’esercito permanente su altri fronti.

