La chiamata che muove gli equilibri: verso il faccia a faccia Putin–Zelensky, tra slancio e prudenza a Washington

Dopo una telefonata di quaranta minuti tra Donald Trump e Vladimir Putin, definita dal Cremlino “costruttiva e franca”, il possibile incontro diretto tra il leader russo e il presidente ucraino appare più vicino. La chiamata è arrivata al termine dei colloqui alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky e i principali leader europei. Da Washington trapela la disponibilità russa a un colloquio, mentre Kiev prepara il rafforzamento delle proprie difese: secondo il Financial Times, l’Ucraina procederà all’acquisto di sistemi d’arma statunitensi per circa 100 miliardi di dollari, con sostegno finanziario europeo. Nel vertice alla Casa Bianca, a fianco di Donald Trump e Volodymyr Zelensky, hanno preso parte Emmanuel Macron, il presidente finlandese Alexander Stubb, la premier italiana Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della NATO Mark Rutte. I leader hanno accolto il quadro di garanzie di sicurezza per l’Ucraina coordinato con gli Stati Uniti, ribadendo che non potranno essere imposte concessioni territoriali a Kiev.

Prudenza, però, dai partner europei: Emmanuel Macron ha espresso dubbi sulla reale volontà di pace di Putin e ha sollecitato l’ipotesi di un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui i negoziati non producano risultati. Sulla stessa linea il finlandese Alexander Stubb, che invita a non riporre eccessiva fiducia nelle promesse del Cremlino. Più ottimista la posizione ucraina: Volodymyr Zelensky si dice favorevole a un incontro “senza condizioni”, con l’obiettivo di far avanzare un percorso credibile verso la fine della guerra. In chiusura di summit, Friedrich Merz ha indicato una possibile finestra di circa due settimane per l’atteso faccia a faccia. Da parte statunitense, Donald Trump ha fatto sapere di aver avviato i preparativi per un incontro tra Putin e Volodymyr Zelensky, cui potrebbe seguire una trilaterale con la partecipazione dello stesso Presidente USA. Il coordinamento è stato affidato – secondo quanto comunicato – al vicepresidente JD Vance, al segretario di Stato Marco Rubio e all’inviato speciale Steve Witkoff.