Putin propone Mosca per l'incontro, Zelensky rifiuta. Gli ostacoli sulla strada del vertice della svolta

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha proposto Mosca come sede per il summit con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rivelano fonti vicine ai colloqui. Secondo due fonti a conoscenza della telefonata di ieri tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Putin, il leader russo «ha menzionato Mosca». Secondo le fonti, Zelensky ha già risposto di «no».

Il clima sembra cambiato, e tutto lascerebbe pensare a un’accelerazione verso la fine della guerra. Ma al di là delle buone intenzioni, dal vertice alla Casa Bianca tra Trump, Zelensky e i leader europei si esce con un percorso ancora tutto da costruire. E con tutti i principali nodi del negoziato ancora da sciogliere.

* TREGUA SÌ TREGUA NO.

Zelensky, sostenuto dagli europei, vorrebbe un cessate il fuoco immediato. Emmanuel Macron e Friedrich Merz lo hanno detto chiaramente nel corso del vertice della Casa Bianca, sostenendo che fare tacere le armi dovrebbe essere il primo passo prima di avviare un vero e proprio negoziato. Di diverso avviso Donald Trump che, sposando la linea del Cremlino, ha affermato che le trattative possono andare avanti anche mentre in Ucraina si combatte. 'Si può negoziare anche sotto le bombè, aveva detto giorni fa l’ex presidente russo, Dmitri Medvedev.