Scontro tra bus e camion in Afghanistan, oltre 50 morti

Più di 50 persone sono morte in un incidente stradale nella provincia di Herat, nell’ovest dell’Afghanistan, quando un camion si è scontrato con un autobus. Lo ha reso noto la polizia. «A causa dell’eccessiva velocità e della negligenza, l’autobus è uscito dalla strada principale e si è scontrato violentemente con un camion nella provincia di Herat», ha dichiarato la polizia.

L’autobus trasportava afghani di rientro dall’Iran, in seguito a una massiccia ondata di deportazioni, e si stava dirigendo verso la capitale Kabul, ha riferito un funzionario provinciale all’Afp.

La polizia del distretto di Guzara, fuori dalla città di Herat, dove si è verificato l’incidente, ha dichiarato che era coinvolta anche una motocicletta. La maggior parte delle vittime era a bordo dell’autobus, oltre a due persone che viaggiavano sul camion e ai due passeggeri della motocicletta.

Gli incidenti stradali sono comuni in Afghanistan, in parte a causa delle cattive condizioni stradali dopo decenni di conflitto, della guida pericolosa e della mancanza di normative. A dicembre, due incidenti d’autobus che avevano coinvolto un’autocisterna e un camion su un’autostrada che attraversa il centro del Paese avevano causato la morte di almeno 52 persone.