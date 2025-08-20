Israele approva il piano che divide la Cisgiordania: "Finita l’illusione dello Stato palestinese". L’Ue protesta

Il progetto di nuove colonie, ritenute illegali dalle Nazioni Unite in base al diritto internazionale, è stato condannato dall’Autorità nazionale palestinese che accusa Israele di voler trasformare la Cisgiordania in una «vera e propria prigione» e di voler «minare le prospettive di attuazione della soluzione dei due Stati».

«E' la fine dell’illusione dello Stato di Palestina . Esulta il ministro israeliano Bezalel Smotrich, falco dell’ultradestra del governo Netanyahu, nell’annunciare l’approvazione definitiva della nascita del nuovo insediamento E1 a est di Gerusalemme, che di fatto taglia in due la Cisgiordania, separandone il nord e il sud e frammentando ancor di più il territorio di un eventuale futuro Stato.

Stessa considerazione avanzata dall’Unione europea che ha rinnovato l’appello a Israele a rinunciarvi: «La politica di insediamento, che comprende demolizioni, trasferimenti forzati, sfratti e confische di abitazioni, deve cessare. Insieme alle continue violenze dei coloni e alle operazioni militari, queste decisioni unilaterali stanno alimentando una situazione già tesa sul terreno e compromettendo ulteriormente ogni possibilità di pace», ha avvertito Bruxelles. Mentre da Londra è arrivata la ferma condanna del ministro della Difesa, David Lammy.

E anche lo storico movimento pacifista israeliano Peace Now punta il dito contro il progetto il cui unico scopo - denuncia - è «sabotare una soluzione politica per Gaza e la Cisgiordania e precipitare verso uno stato di apartheid binazionale».

Netanyahu vuole inoltre accelerare l’operazione per occupare Gaza City e alcuni campi profughi limitrofi considerati «le ultime roccaforti di Hamas», mentre è attesa a giorni la risposta israeliana alla proposta araba per 60 giorni di tregua in cambio di una parte degli ostaggi, già accettata dalla fazione palestinese. Il ministro della Difesa Israel Katz ha approvato il piano di attacco alla città più popolosa della Striscia - che prevede anche lo sgombero verso sud di un milione di palestinesi già stremati - e il richiamo di circa 60.000 riservisti «per portare a termine la missione».