Mistero in Giappone, il video della palla di fuoco che attraversa il cielo di notte

Una palla di fuoco, con tutta probabilità un meteorite eccezionalmente luminoso, ha attraversato ieri il cielo del Giappone occidentale, sorprendendo residenti e astronomi amatoriali. Le immagini pubblicate online mostrano una palla di luce estremamente luminosa, visibile da centinaia di chilometri di distanza poco dopo le 23:00 di martedì ora locale (le 16:00 di ieri in Italia). Numerose le testimonianze nei media e sui social.

Toshihisa Maeda, direttore del Museo dello Spazio di Sendai nella prefettura di Kagoshima, nel Giappone sud-occidentale, ha affermato che si trattava di un meteorite eccezionalmente luminoso, che sembra essersi schiantato nel Pacifico, ha aggiunto. «Le persone hanno riferito di aver sentito l’aria vibrare», ha detto all’Afp. Questo oggetto volante «era luminoso come la Luna». Secondo la Nasa, gli oggetti che causano palle di fuoco possono superare il metro di diametro.

