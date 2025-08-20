Orrore online in Francia, lo streamer Jean Pormanove muore in diretta: torturato e seviziato in un live di 10 giorni. Aperta un'inchiesta

Le immagini degli ultimi 10 minuti di video, quando la vittima sembra già priva di vita, lo mostrano al fianco di un uomo noto in rete come «Coudoux», dopo aver subito le quotidiane violenze dai "complici». I filmati e il materiale «di scena» sono stati sequestrati.

«Una messinscena», dicono ora i loro avvocati. Ma Pormanove, che si chiamava in realtà Raphael Graven, è morto e i magistrati che indagano sui fatti hanno disposto un’autopsia. Il procuratore di Nizza - i fatti sono avvenuti nella vicina località di Contes - Damien Martinelli ha annunciato di aver già interrogato diverse persone che erano presenti al momento del decesso della vittima, per cercare di farsi un’idea delle cause e delle condizioni in cui si trovava Pormanove.

Dieci giorni di sevizie corporali, umiliazioni estreme, privazioni di cibo e di sonno, costretto a ingurgitare sostanze tossiche: così è morto lunedì scorso, al dodicesimo giorno di "live", Jean Pormanove, uno streamer considerato una star da migliaia di persone che lo seguivano in rete sulla discussa piattaforma Kick, dove sembra sia quasi tutto possibile. L’uomo, 46 anni, ha subito di tutto da due amici-complici, noti online come NarutoVie e Safine.

I magistrati avevano aperto una prima inchiesta già il 16 dicembre scorso, dopo la pubblicazione di un articolo di denuncia del sito Mediapart. Vi si descrivevano video in cui persone «vulnerabili» venivano sottoposte a «violenze e umiliazioni, a volte con l’incoraggiamento a versare somme di denaro nei confronti di chi era collegato online».

I due «amici" dello streamer, NarutoVie e Safine, erano stati fermati, Pormanove interrogato. In quell'occasione, «contestò in modo deciso di essere vittima di violenza, precisando che i fatti facevano parte di una messinscena per guadagnare forti somme di denaro», avevano detto i magistrati. Pormanove aveva parlato «di somme pari a 6.000 euro» attraverso «una società» da lui creata in collegamento con la piattaforma di tv in streaming australiana Kick: «Non sono mai stato ferito - aveva dichiarato -, sono completamente libero dei miei movimenti e delle mie decisioni».

Rifiutò anche di essere visitato da un medico o da uno psichiatra. La piattaforma Kick è nel mirino: Pormanove aveva «migrato» tempo fa proprio verso gli australiani dopo che le sue gesta estreme, in diretta, erano state bandite dalla tv Twitch. La ministra francese del Digitale, Clara Chappaz, ha denunciato «un orrore assoluto» ed ha attivato «l'Authority per le regole della comunicazione audiovisiva e digitale Arcom».