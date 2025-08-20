Putin non si ferma, notte di raid su Sumy e Odessa. Varsavia denuncia drone russo caduto in Polonia: "Provocazione"

La guerra in Ucraina non conosce tregua. Le diplomazie si muovono alla difficile ricerca di un piano di pace, ma intanto i combattimenti non si fermano. E neanche i raid, che non smettono di mietere vittime innocenti tra i civili. E mentre Varsavia sostiene che un drone russo sia precipitato (pare senza fare feriti) in un campo di mais in Polonia, Kiev denuncia nuovi bombardamenti di droni e missili. A Kostiantynivka, nella martoriata regione di Donetsk, il governatore accusa le truppe d’invasione russe di aver lanciato otto razzi contro la città uccidendo almeno tre persone e ferendone altre quattro. Ma secondo le autorità ucraine sono almeno sei i civili uccisi nei raid dei soldati russi delle ultime ore nel sud e nell’est del Paese. Nella regione nord-orientale di Sumy, si contano invece almeno 14 feriti in un bombardamento notturno, fra cui tre bambini, accusa il governo ucraino, che parla di case distrutte o danneggiate e denuncia anche che un raid vicino a Odessa ha colpito una stazione di distribuzione del gas.

La premier Yulia Svyrydenko accusa l'esercito russo di «prendere di mira le case delle famiglie e i loro figli che dormono». Zelensky torna a chiedere nuove sanzioni contro Mosca. Dall’altro lato, il governatore della regione russa di Bryansk accusa le forze ucraine di aver colpito un camion con un drone provocando la morte di una persona e il ferimento di un’altra. Il ministro della Difesa di Varsavia accusa intanto Mosca di "provocazione» per un drone che il suo governo dice essere precipitato nella campagna polacca vicino al paesino di Osiny, a un centinaio chilometri dal confine orientale con l’Ucraina. "Ancora una volta, ci troviamo di fronte a una provocazione dalla Federazione russa, con un drone russo», afferma Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, citato dall’Afp. Mentre, da parte sua, il generale polacco Dariusz Malinowski parla di «un drone esca, non armato ma dotato di una testata autodistruttiva». E - scrive il Guardian - afferma che «non è chiaro se si sia trattato di una violazione deliberata dello spazio aereo polacco o di un malfunzionamento di un drone che aveva come obiettivo l'Ucraina». Sempre secondo il Guardian, precedentemente l'esercito polacco aveva detto che, nelle «analisi preliminari delle registrazioni dei sistemi radar, non era stata registrata alcuna violazione dello spazio aereo la scorsa notte né dall’Ucraina né dalla Bielorussia».