Scontro tra bus e camion in Afghanistan, almeno 76 morti

E’ salito ad almeno 76 il bilancio delle vittime dell’incidente stradale che ha coinvolto ieri un camion, un autobus e una motocicletta avvenuto nella provincia di Herat, nell’ovest dell’Afghanistan: lo ha reso noto il portavoce del governatore provinciale, Mohammad Yousuf Saeedi. Settantasei persone hanno «perso la vita (...) e altre tre (sono) in condizioni critiche», ha affermato Saeedi.

L’autobus trasportava migranti afghani di rientro dall’Iran e si stava dirigendo verso la capitale Kabul. La maggior parte delle vittime era a bordo dell’autobus, oltre a due persone che viaggiavano sul camion e altre due a bordo della moto.