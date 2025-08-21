Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
È Luca Sinigaglia l’alpinista italiano morto in Kirghizistan nel tentativo di salvare la collega russa Natalia Nagovitsyna

E’ Luca Sinigaglia l’alpinista italiano morto sul Pik Pobeda in Kirghizistan nel tentativo di portare in salvo la collega russa Natalia Nagovitsyna di 47 anni bloccata dal 12 agosto a 7.000 metri sulla montagna con una gamba fratturata. Il nome di Sinigaglia, grande appassionato del Kirghizistan, lo si apprende dal mondo dell’alpinismo italiano ed è riportato da molti media russi.

Stando alle informazioni che arrivano dal campo base Pik Pobeda, Natalia Nagovitsyna si è infortunata lungo la discesa dalla vetta di una delle montagne iconiche di quell'area geografica ma anche dell’Unione Sovietica. Assieme a lei c'erano i compagni di cordata, il russo Roman Mokrinsky, il tedesco Gunter Siegmund e Sinigaglia che hanno prestato i primi soccorsi lasciando la tenda e un sacco a pelo.

Successivamente, il 13 agosto, Siegmund e Sinigaglia avevano raggiunto Natalia portando acqua, cibo e gas. Successivamente, il giorno 15, in un secondo tentativo di portare aiuti, l’alpinista italiano, amico di Nagovitsyna dal 2021, è morto a seguito di edema cerebrale e il suo corpo si trova ancora in una grotta a 6.800 metri. Sigmund è stato successivamente ricoverato in ospedale. Domani con l’ausilio di un elicottero privato, condizioni meteo permettendo, con anche tre soccorritori italiani a bordo cercheranno di portare in salvo Nagovitsyna e, se possibile, recuperare il corpo di Sinigaglia.

 

