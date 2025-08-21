Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Fermato in Italia un ucraino "coinvolto nell'esplosione di Nord Stream"

Ha 49 anni ed era da alcuni giorni in vacanza in Italia con la famiglia l’ucraino fermato nella notte dai carabinieri a San Clemente, in provincia di Rimini, accusato dalla Procura federale tedesca di coinvolgimento nelle esplosioni Nord Stream.

E’ stato portato in carcere ed è a disposizione della Corte di Appello di Bologna per l’esecuzione del mandato di arresto europeo. Pare che sia stato individuato tramite un controllo. A quanto di apprende, secondo le accuse l'uomo era sullo yacht noleggiato per il presunto sabotaggio.

