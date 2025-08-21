Morto negli Usa Frank Caprio "il giudice più gentile del mondo", star del web.

Il giudice americano e star dei social media Frank Caprio è morto all’età di 88 anni. La sua famiglia è di origini casertane. Lo ha annunciato la famiglia sul suo account Instagram. Aveva un cancro al pancreas. Nel corso di 40 anni di carriera a Rhode Island, prima in tribunale poi nel programma tv "Caught in Providence", è diventato famoso per l’umorismo e la sensibilità soprattutto nei casi che coinvolgevano bambini, tanto da fargli guadagnare sui social il soprannome di «giudice più gentile del mondo».

Il suo inconfondibile stile in aula è stato immortalato in clip virali che spaziavano dall’invito ai bambini a sedersi con lui dietro il banco durante i processi, all’annuncio al giudice peluche con i suoi tratti che emetteva la sentenza. Un video su TikTok che mostrava la sua routine mattutina ha avuto oltre 5 milioni di visualizzazioni, mentre su Instagram il giudice aveva 3,4 milioni di follower. Il figlio David ha ringraziato i fan per il loro amore e sostegno e ha esortato le persone a "diffondere un pò di gentilezza» in memoria di suo padre.