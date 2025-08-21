Occupazione Gaza, Netanyahu approva i piani per la conquista della città. Zamir: “Siamo già in periferia”

«Sono venuto ad approvare i piani dell’Idf per la conquista di Gaza City e la sconfitta di Hamas. Allo stesso tempo, ho dato istruzioni per avviare immediatamente negoziati per la liberazione di tutti i nostri ostaggi e la fine della guerra secondo condizioni accettabili per Israele». Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu durante una visita alla Divisione di Gaza, sottolineando che «questi due obiettivi - la sconfitta di Hamas e la liberazione di tutti i nostri ostaggi - vanno di pari passo». In parallelo, il capo di stato maggiore dell’Idf Eyal Zamir, in visita a Khan Younis nel sud della Striscia, ha dichiarato che «stiamo portando avanti gli sforzi per l’azione a Gaza City. Abbiamo già forze operative alla periferia della città e altre forze si uniranno a loro in seguito». «Le nostre missioni rimangono il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas; non ci fermeremo finché non le avremo completate. Portare a termine queste missioni è essenziale per il nostro futuro e per i nostri valori come società», ha aggiunto Zamir, assicurando che l’Idf ha inflitto ad Hamas un «duro colpo». «Da esercito terroristico che abbiamo incontrato il 7 ottobre, è diventato un’organizzazione di guerriglia. Continueremo a colpire Hamas ovunque e a perseguitarlo finché sarà necessario». Riguardo ai 60.000 riservisti mobilitati per l’offensiva, il capo di stato maggiore ha spiegato che «li chiamiamo solo quando necessario. Sono certo che si presenteranno fino al completamento della missione».

