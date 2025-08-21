Zelensky: "Incontro con Putin solo dopo aver concordato garanzie di sicurezza". Nella notte attacco russo sull'Ucraina con oltre 600 droni

Un incontro con il presidente russo Vladimir Putin è possibile dopo che saranno state concordate garanzie di sicurezza per l’Ucraina da parte dei suoi alleati. Lo ha affermato il leader ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che il faccia a faccia potrebbe tenersi in Svizzera, Austria o Turchia.

La Russia - ha dichiarato ancora Zelensky - sta ammassando truppe sulla linea del fronte nel sud dell’Ucraina. E ancora - ha aggiunto il leader ucraino - "la Cina non può essere garante della sicurezza per l’Ucraina".

"L’Ucraina - ha rimarcato il presidente - ha testato con successo un nuovo missile con una gittata di 3.000 chilometri"

Attacco russo nella notte: "Oltre 600 droni e missili"

Nella notte la Russia ha attaccato l’Ucraina lanciando 614 tra droni e missili, un record in un mese. Lo ha denunciato Kiev.

Secondo l’aeronautica militare ucraina, le forze russe hanno lanciato 574 droni e 40 missili, la maggioranza abbattuti, in un attacco che ha causato almeno una vittima. Si tratta del più grande attacco di Mosca nelle ultime settimane, mentre proseguono gli sforzi dell’amministrazione Usa e della comunità internazionale per fermare la guerra.