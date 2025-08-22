Attentato in Colombia, almeno 17 vittime tra gli agenti di polizia. "Responsabili i dissidenti Farc', autobomba e drone su un elicottero"

E' di almeno 17 morti il bilancio del doppio attentato avvenuto ieri in Colombia mentre il presidente Gustavo Petro attribuisce entrambi gli attacchi ai dissidenti delle disciolte Farc, Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia. Lo riporta Ap. Sarebbero 12 gli agenti di polizia morti nell'attacco a un elicottero che, secondo le autorità, stava trasportando personale in una zona di Antioquia, nel nord della Colombia, per sradicare le coltivazioni di foglie di coca, la materia prima per la cocaina.

Pedro aveva inizialmente riferito che otto agenti erano stati uccisi, ma il governatore di Antioquia, Andrés Julián, ha dichiarato che altri quattro sono morti in seguito e tre sono rimasti feriti. Il governatore di Antioquia aveva dichiarato a X che un drone aveva attaccato l'elicottero mentre sorvolava le coltivazioni di coca. Il Ministro della Difesa colombiano Pedro Sánchez ha dichiarato che le informazioni preliminari indicano che l'attacco ha causato un incendio nell'aereo.